Около 90% микроэлектроники для своего ВПК Россия импортирует из Китая

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия до 90% своей зависимости в микроэлектронике, которую она использует для производства танков, снарядов и других вооружений, удовлетворяет импортом из Китая. Об этом он сообщил во время слушаний в Сенате американского Конгресса.

По словам Блинкена, США не наблюдали передачу Китаем реального вооружения России для их применения в Украине, в отличие от Северной Кореи или Ирана. Однако Пекин оказывает огромную поддержку оборонно-промышленной базе РФ, передает Укринформ.

Он уточнил, что 70% всех станков, которые импортирует Россия, поступают из Китая, как и 90% микроэлектроники.

"Много из этого идет на развитие оборонно-промышленной базы, и в результате мы видим, как Россия производит танки, артиллерийские боеприпасы рекордными темпами", - подчеркнул госсекретарь.

Блинкен также добавил, что говорил об этом в том числе напрямую Си Цзиньпиню во время недавнего визита в Китай. Кроме того, США обсуждают эти вопросы с европейскими странами, на торговлю с которыми ориентируется Пекин.

"Нельзя, чтобы Китай, с одной стороны, заявлял, что ищет лучших отношений со странами Европы, а с другой стороны подпитывал самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны", - отметил Блинкен.

Он сказал, что США жестко ограничивают деятельность китайских компаний, которые нарушают режим эмбарго для России, в частности Вашингтон уже ввели санкции против более 100 юридических лиц в Китае, которые поставляли продукцию двойного назначения и другие вещи, которые есть в списках санкций.