Болгария потребует от Газпрома €400 млн евро компенсаций из-за убытков

Болгария потребует от Газпрома компенсации убытков в размере €400 млн за прекращение поставок газа. Об этом заявил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов.

Он напомнил, что Россия прекратила поставку газа компании Bulgargaz еще в апреле 2022 года, после того как Болгария отказалась платить России поставки газа исключительно в рублях.

Сумма ущерба составляет около €400 млн.

Как отметил Малинов, в случае если претензия не будет удовлетворена добровольно в краткосрочной перспективе, Bulgargaz подаст арбитражное дело в Международный арбитражный суд в Париже.