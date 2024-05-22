Совет ЕС утвердил реформу газового рынка, которая, как ожидается, позволит приостанавливать с 2026 года поставки природного газа, включая СПГ, из РФ и Беларуси.

В утвержденном постановлении и директиве "о внутренних рынках возобновляемого газа, природного газа и водорода", указывается, что "после этой даты Еврокомиссия должна иметь возможность временно исключать поставки природного газа из РФ и Беларуси, а также СПГ из расположенных мощностей, на период до одного года, который может быть продлен, если это оправдано".

Такие запреты могут быть вызваны "защитой ключевых интересов безопасности или безопасности снабжения ЕС или государства-члена".

В документе также сообщается, что ограничения не должны нарушать безопасность снабжения газом рынка ЕС и отдельных государств-членов, уважать принципы энергетической солидарности и не нарушать обязательство перед третьими государствами.

Утвержденное постановление и директива по газовому рынку ЕС теперь будут подписаны и опубликованы в Официальном журнале союза. Постановление вступит в силу через полгода после публикации. Что касается директивы, то у государств-членов будет два года, чтобы адаптировать свое национальное законодательство к ее положениям.