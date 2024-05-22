Власти Беларуси расширили запрет на импорт товаров из стран Балтии, Польши и Чехии

Совмин Беларуси дополнило перечень товаров, происходящих из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси.

Первоначальный перечень был утвержден постановлением Совмина №700 от 6 декабря 2021 года.

«В указанный перечень включены … пиво, сброженные напитки, средства для ухода за кожей, для волос, для бритья, для гигиены полости рта и зубов, дезодоранты, составы для ванн, мыло, чистящие средства, ковры напольные, мужская текстильная одежда, обувь с верхом из натуральной кожи, головные уборы, постельные принадлежности, посуда столовая, кухонная из фарфора и стеклянная, основы матрацные, лаки, краски, плиты, листы, пленки из пластмасс, ярлыки и этикетки из бумаги, картона», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, запрещен ввоз и реализация воды, включая минеральную и газированную, из недружественных стран.

«Постановление разработано в качестве ответной меры на принятые решения Латвией о запрете импорта из Беларуси пищевой продукции по отдельным позициям, Литвой о запрете на один год ввоза сельскохозяйственной продукции и кормов из Беларуси, а также на подготовленный Регламент Совета ЕС, основными инициаторами которого выступили пять стран (Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония), который устанавливает повышенные пошлины на импорт белорусской сельхозпродукции»,- подчеркивается в сообщении.