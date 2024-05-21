Данные 900 тыс. пользователей утекли в сеть в результате взлома realt.by

Персональные данные примерно 900 тыс. пользователей стали доступны хакерам в результате взлома белорусского портала о недвижимости realt.by.

«… поступило уведомление о нарушении системы защиты персональных данных ООО ”РиэлтБай“ – портала жилой и коммерческой недвижимости в Беларуси (https://realt.by/). Ориентировочное количество субъектов ПД, затронутых инцидентом, – 900 тыс.», - говорится в сообщении Национального центра защиты персональных данных.

Пользователям интернет-ресурсов realt.by, kvartirant.by, mls.realt.by, а также мобильного приложения Realt и других сервисов и электронных ресурсов, принадлежащих оператору, настоятельно рекомендовано сменить логины и пароли от аккаунтов.