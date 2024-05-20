Власти Беларуси утвердили план борьбы с ростом цен в медицине

Совмин и Комитет госконтроля РБ утвердили план мероприятий на 2024 - 2025 годы по совершенствованию механизмов ценового регулирования в сфере платных медицинских услуг и недопущению необоснованного роста цен на лекарственные препараты и медицинские изделия, сообщила пресс-служба Совмина РБ.

План предусматривает:

- корректировку нормативных правовых актов по вопросам установления и применения предельных максимальных тарифов на платные медицинские услуги, формирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения

- усиление контроля за деятельностью частных организаций здравоохранения и ужесточение лицензионных требований к субъектам хозяйствования, занимающимся медицинской и фармацевтической деятельностью

- принятие иных мер административного и организационного характера по совершенствованию ценового регулирования и контроля в данной сфере

«Основная цель совместного плана мероприятий - создание механизмов и контроль за формированием субъектами хозяйствования обоснованных цен на платные медицинские услуги, лекарственные средства и медицинские изделия, обеспечение их доступности для населения», - подчеркивается в сообщении.