G7 обсудит кредит Украине на €30 млрд под залог российских активов

Министры финансов G7 на этой неделе в Стреге на севере Италии обсудят законность использования 270 млрд евро замороженных государственных активов РФ в качестве обеспечения предоставления Украине дополнительного кредита в размере 30 млрд евро, сообщает The Guardian.

Дебаты о том, как сделать замороженные российские государственные активы доступными для Украины, зашли в тупик более года назад, поскольку сторонники полного ареста активов, в отличие от замораживания, не смогли убедить руководителей центральных банков или получить достаточную поддержку внутри G7.

Предложения по использованию государственных активов в качестве залога для получения кредита являются даже редким моментом разногласий между США и Германией.

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, на прошлой неделе выдвинула юридические и экономические возражения против полного ареста активов, но США, при сильной поддержке Великобритании, полны решимости попытаться обойти эти возражения.

Вашингтон хочет обойти ее аргументы, заявив, что замороженные активы не нужно арестовывать или конфисковывать, а вместо этого мобилизовать их для предоставления Украине крупного кредита, проценты по которому будут выплачиваться из годовых доходов замороженных российских активов. Арест активов российского центрального банка и передача их Украине в качестве предоплаты за репарации сейчас фактически исключены.

"Переход от замораживания активов к конфискации активов, распоряжению ими – это то, на что нужно смотреть очень внимательно", – сказала Лагард, добавив, что это "начнет нарушать международный правовой порядок, который вы хотите защитить, который вы хотите, чтобы Россия и все страны мира уважали".

Но перед встречей лидеров G7 США и Великобритания утверждают, что вместо того, чтобы предоставлять относительно небольшие суммы, такие как 500 млн евро с процентов ежегодно, было бы лучше предоставить Украине кредит или облигации на сумму около 30 млрд евро, проценты по которым выплачивались бы из доходов, полученных от крупных замороженных активов.

Страны G7 могли бы обеспечить облигации государственными гарантиями, чтобы успокоить частных инвесторов, заявили официальные лица на конференции по вопросам безопасности им. Леннарта Мэри в Таллинне на выходных.

Использование активов российского центрального банка в качестве залога будет оборотной мерой, пока Россия не выплатит репарации. Критики плана утверждают, что использование актива в качестве залога означает владение активом, равное конфискации. ЕС с большим трудом согласился на то, что часть процентов от российских активов, арестованных западными государствами, может быть передана Украине.

Бельгия, где находится брюссельский депозитарий ценных бумаг Euroclear, является крупнейшим держателем замороженных российских государственных активов на сумму 191 млрд евро. Активы в Бельгии уже принесли 5 млрд евро инвестиционного дохода в 2022-23 годах.

Ранее в этом месяце, после консультаций с ЕС, Бельгия согласилась уплатить более 1 млрд евро налогов с этой прибыли в совместный фонд G7 для Украины со следующего года. В этом году бельгийское правительство перечислило Украине 500 млн евро из этой прибыли. Остальное оно оставило для своих резервов и некоторых гипотетических финансовых рисков, таких как судебные процессы с Россией.