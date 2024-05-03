Банк развития отказался погашать долларовые евробонды на $500 млн

Банк развития Беларуси отказался погашать долларовые еврооблигации на сумму $500 млн, сославшись на отсутствие технической возможности осуществить платежи.

«В силу недоступности определенной условиями эмиссии западной расчетно-клиринговой инфраструктуры, что обусловлено недружественными действиями ряда иностранных государств в отношении Республики Беларусь и Банка развития (повлекшими за собой, среди прочего, закрытие корреспондентских счетов в долларах США и отключение от системы SWIFT), у Банка развития отсутствует техническая возможность направления сумм основного долга и накопленного процентного дохода (по трем купонам – ред.) в пользу Платежного агента (Citibank, N.A., London Branch)», - говорится в сообщении банка.

Банк утверждает, что зарезервировал суммы основного долга и процентного дохода по всем купонам на соответствующих счетах, и обещает произвести выплаты инвесторам «после отмены вышеуказанных санкционных ограничений».

Банк также пообещал уведомить держателей евробондов от возможности осуществить выплаты «посредством доступных каналов связи».