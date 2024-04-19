Последнее обновление: 19.04.2024 15:54

Евросовет одобрил пошлины на сельхозтовары из Беларуси и России

Европейский совет на специальном саммите в Брюсселе в четверг, 18 апреля, призвал Совет ЕС и Еврокомиссию продолжить работу по введению дополнительных пошлин на некоторые виды импорта в Евросоюз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции.

Об этом говорится в итоговом документе саммита.

Ранее с предложением повысить пошлины на ввоз в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот выступила Еврокомиссия.

Распространение повышения тарифов и на Беларусь в Евросоюзе объясняют ее тесными связями с Россией. "Евросоюз не позволит России использовать Беларусь для обхода новых тарифов и направления своих товаров на рынок ЕС", - заявили в Еврокомиссии.

Теперь это предложение будет рассмотрено Советом ЕС, а после его принятия пошлины будут введены незамедлительно.

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