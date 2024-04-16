ЕЭК упростила ввоз и вывоз отдельных категорий драгоценных металлов

Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в регулирование вопросов ввоза/вывоза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.

Речь идет об исключении из регулирования товаров, доля драгоценных металлов в которых не превышает 2% от массы. Также с учетом возможности получения документов в электронном виде разрешено представлять для осуществления государственного контроля копии документов (лицензия на экспорт, спецификация на товары) вместо оригиналов.

Кроме того, исключаются требования о наличии документа об условиях переработки товаров вне таможенной территории ЕАЭС, если целью применения таможенной процедуры переработки вне таможенной территории является ремонт товаров, и вносится ряд других изменений.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.