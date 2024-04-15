Последнее обновление: 15.04.2024 17:08

Польша получила от ЕС трансфер на 27 млрд евро

Польша 15 апреля получила от ЕС перевод в размере 27 млрд евро, что в правительстве назвали крупнейшей разовой выплатой за время членства Польши в Евросоюзе.

Как сообщает Onet, об этом объявила польский министр по вопросам фондов и региональной политики Катаржина Пельчиньска-Наленч.

"Польша только что получила самый большой трансфер от ЕС за историю нашего членства", – заявила министр. В посте она также упрекнула предыдущую власть и подчеркнула, что членство в Евросоюзе – это не только о деньгах, но и об общих ценностях.

Средства будут направлены на ряд проектов, преимущественно в сфере инфраструктуры. Министр заявила, что это "важный день для польской экономики и инвестиций".

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