EPAM вышел из программы подготовки айтишников в ЕГУ

Литовский офис компаний EPAM – EPAM Sistemos - неожиданно завершил партнерство с ЕГУ по проекту EPAM School of Digital Engineering (ESDE).

Студенты узнали об этом 11 апреля на встрече с администрацией ЕГУ и директором литовского офиса EPAM. Причины такого решения компания не назвала со ссылкой на корпоративную тайну, сообщают белорусские медиа.

Руководство университета предложило студентам продолжить обучение в ЕГУ на специальности «Информатика» в новом реорганизованном филиале — School of Digital Competences. При этом руководство ЕГУ утверждает, что реорганизация не коснется учебного процесса.

Альтернатива — взять академический отпуск (в этом случае вернут деньги за весенний семестр) или перейти в другой университет по окончании семестра.

EPAM School of Digital Engineering — экспериментальное подразделение EPAM для подготовки бакалавров и магистров в партнерстве с университетами. Проекты ESDE уже работают в вузах Польши, Узбекистана, Грузии, Украины и других стран. В 2022 году программа открылась в Литве в партнерстве с ЕГУ.