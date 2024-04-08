Арабский инвестор удивил Лукашенко отказом от «Северного берега» в Минске

Крупный арабский инвестор Мухаммед Али Алаббар, компания которого намеревалась выстроить в Минске комплекс «Северный Берег», намерен продать свою долю в бизнесе в находящейся под санкциями Беларуси, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Пресс-секретарь Лукашенко заявил, что предварительное соглашение о продаже Алаббара стало «новостью для президента».

По словам собеседников, уже достигнута предварительная договоренность о продаже бизнеса в Беларуси через инвестиционную структуру Symphony Global Holdings, но имя потенциального покупателя не называется.

Уход эмиратского девелопера из Беларуси происходит на фоне нового сотрудничества с Кушнером, зятем бывшего президента США Дональда Трампа, по перепланировке здания бывшего штаба югославской армии в столице Сербии в жилой комплекс.

Компания Мухаммеда Али Алаббара из ОАЭ Emaar Properties занимается освоением и застройкой территории комплекса «Северный берег», который предполагается возвести в северной части Минска. Впервые о намерении строительства «умного города» в Минске глава компании Мухаммед Али Алаббар заявил в октябре 2020 года после встречи с Лукашенко. Летом 2021-го после еще одной встречи был подписан инвестиционный договор с Emaar Properties о строительстве комплекса, который назвали «Северный берег». Проект был рассчитан на срок до 2040 года и предполагал инвестиции в 4 млрд евро.