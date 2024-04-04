Белорусский рубль укрепляется к основным валютам на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 4 апреля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,32 копейки или 0,1%, до 3,2565 рубля при объеме торгов $1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,07 копейки или 0,02% до 3,5193 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 285,9 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,27 копейки или 0,06% до 4,4825 рубля за 10 юаней при объеме торгов 1,9 млн. юаней.