Последнее обновление: 03.04.2024 17:52

Землетрясение на Тайване остановило работу крупнейшего в мире производителя чипов

Тайваньский производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) остановил производство некоторых микросхем и эвакуировал заводы из-за мощнейшего за 25 лет землетрясения на Тайване, сообщает Bloomberg.

Компания эвакуировала персонал из определенных районов и заявила, что оценивает последствия толчка магнитудой 7,4 у восточного побережья. Меньший местный конкурент United Microelectronics Corp. также остановил работу и эвакуировал некоторые заводы в Синьчжу и Тайнань.

TSMC — крупнейший производитель чипов в мире, компания поставляет полупроводники Apple и Nvidia.

Только одна вибрация может уничтожить целые партии полупроводников. В результате землетрясения в Тайване акции TSMC упали на 1,3%.

Технологические компании острова до сих пор изучают последствия мощного землетрясения. Впрочем, любая остановка производства грозит возбудить сложный производственный процесс полупроводников.

"Некоторые чипы высокого класса нуждаются в бесперебойной работе в вакуумном состоянии в течение нескольких недель. Остановка работы в северных промышленных районах Тайваня может означать, что некоторые высококачественные чипы могут испортиться", – говорят аналитики.

Тайвань подвержен землетрясениям из-за того, что находится вблизи места схождения двух тектонических плит. В то же время остров является производителем 80-90% чипов высшего класса, необходимых для передовых технологических продуктов, таких как смартфоны и искусственный интеллект.



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