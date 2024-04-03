Последнее обновление: 03.04.2024 15:11

Нацбанк РБ ужесточил условия деятельности единственного рейтингового агентства

Нацбанк Беларуси внес поправки в условия деятельности рейтинговых агентств, ужесточив требования к организации и осуществления рейтинговой деятельности, а также к методологии рейтингового агентства.

Соответствующее решение принято постановлением правления Нацбанка №476 еще 21 декабря 2023 года, однако сам документ опубликован только 3 апреля 2024 года.

«…расширяется перечень требований, предъявляемых к методологиям рейтингового агентства в части описания различных факторов, алгоритмов расчетов при рейтинговании, используемых источников информации и экспертной оценки. При этом уточняется процедура согласования указанных методологий Национальным банком. Также уточняются требования к членам органов управления и контрольному органу рейтингового агентства, содержанию решения заседания рейтингового комитета и мотивированной апелляции», - говорится в комментарии Нацбанка.

Отныне, рейтинговые агентства обязаны информировать Национальный банк об осуществлении рейтинговых действий в отношении банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

«…расширяется перечень сведений, раскрываемых рейтинговым агентством на своем официальном сайте. В частности, агентства должны будут раскрывать методологии присвоения всех рейтингов, а не только кредитных, перечень случаев отступления от применяемых методологий присвоения кредитных рейтингов, данные о поданных мотивированных апелляциях и принятых по результатам их рассмотрения решениях», - отмечается в комментарии.

Указанные поправки вступают в силу с 1 июня 2024 года, но на текущий момент все эти усилия затрагивает только одно рейтинговое агентство.

Согласно законодательству, для проведения рейтинговых действий рейтинговые агентства должны пройти процедуру аккредитации в Нацбанке. Реестр аккредитованных в Беларуси рейтинговых агентств насчитывает лишь одно юридическое лицо – зарегистрированное в Беларуси ООО «БИК Рейтингс» (включено в реестр еще в январе 2021 года).

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