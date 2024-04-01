ЕС запретил «турецкой» Southwind Airlines летать через Европу

Евросоюз отказал авиакомпании Southwind Airlines в разрешении совершать полеты между Турцией и странами ЕС, а также использовать воздушное пространство ЕС для совершения полетов, сообщило в пятницу издание Turizm Güncel.

По его данным, в четверг руководящие органы ЕС проинформировали власти входящих в него государств об этом решении, оно вступило в силу немедленно. Его юридическим основанием послужил санкционный регламент от 31 июля 2014 года, предполагающий ограничительные меры в отношении России из-за ситуации на Украине.

Southwind Airlines входит в состав работающего в России и странах СНГ туристического холдинга Pegas Touristik. Компания была создана на базе (самолеты плюс сотрудники) попавшей под санкции российской Nordwind Airlines для чартерных перевозок российских туристов на курорты Турции. Компания, изначально флот которой состоял из двух лайнеров Airbus А330 и одного Airbus А321. Главным инвестором Pegas Touristik считается турецкий бизнесмен Рамазан Акпынар.

По данным издания, Southwind Airlines планировала рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт, а также греческий Ираклион. Кроме того, из-за закрытия воздушного пространства ЕС авиакомпания не сможет организовывать полеты в Цюрих, отмечает издание.

В понедельник агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom отказало Southwind Airlines в разрешении начать полеты между странами из-за того, что контроль над транспортным предприятием якобы осуществляют не граждане Турции, а российские структуры.

Из-за запрета Southwind Airlines была вынуждена отменить и/или перенести запланированные рейсы из Минска в Стамбул. В минувшие выходные такие рейсы пришлось совершать через воздушное пространство России, Казахстан и Грузии, хотя еще 28 марта полет самолета авиакомпании из Минска в Стамбул пролегал над Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией.