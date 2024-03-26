Украина импортирует рекордные с начала года объемы электроэнергии

На вторник, 26 марта, Украиной запланирован рекордный с начала года объем импорта электроэнергии - 18 649 МВт-ч. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 18 649 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 537 МВт. Экспорт не запланирован", - говорится в сообщении.

Кроме того, на утро из-за погодных условий обесточены 69 населенных пунктов в Одесской области. Из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 405 населенных пунктов.

"Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской и Донецкой областях. Из-за технологических повреждений есть обесточивание в Кировоградской и Сумской областях", - добавили в пресс-службе.

Впрочем, энергосистема работает стабильно, дефицит не прогнозируется.