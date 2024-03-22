МВФ одобрил кредит Украине на $880 млн для поддержки экономики

Исполнительный совет Международного валютного фонда подтвердил, что выделит Украине очередной транш на сумму $880 млн в рамках программы расширенного финансирования (EFF) общим объемом $15,6 млрд. для поддержки разрушенной войной экономики.

«Вторжение России в Украину продолжает приносить Украине огромные социальные и экономические издержки, — говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой. — Однако макроэкономическая и финансовая стабильность была сохранена, что отражает грамотную политику украинских властей, а также существенную внешнюю поддержку».

Решение совета директоров МВФ было одобрено через месяц после того, как сотрудники МВФ в ходе визита в Украину подтвердили, что власти выполнили большинство критериев, необходимых для выделения денег, за исключением «небольшого недобора» налоговых поступлений из-за блокировки границы/

Более чем через два года после начала полномасштабного российского вторжения экономика Украины оказалась «более устойчивой, чем ожидалось в 2023 году», заявили в МВФ.

«Однако в 2024 году вновь возникнут неблагоприятные факторы, и ожидается, что темпы роста снизятся до 3-4%», — добавили в фонде.