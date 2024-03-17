Последнее обновление: 17.03.2024 09:30

Власти Румынии предупредили о скорой замене части рабочих на ИИ и роботов

Министр экономики Румынии Раду Опря предостерег, что румыны, которые выполняют монотонную работу и могут быть заменены роботами и искусственным интеллектом, должны подготовиться и найти себе другую сферу деятельности.

Опря утверждает, что искусственный интеллект будет иметь влияние "за гораздо более короткое время, чем мы ожидаем", и румынское правительство уже обсуждает с бизнесом последствия этого процесса для занятости населения.

На вопрос, заберут ли роботы рабочие места, министр экономики Румынии ответил: "Некоторые заберут, но мы должны превратить их в другие рабочие места".

"Уже есть румынская компания UiPath, которая котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже, и она придумывает роботов, которые заменят повторяющуюся работу, которую мы выполняем все время, особенно перед компьютером", – пояснил Опря в эфире телеканала Digi24.

Министр добавил, что румыны, которые занимаются монотонной работой, "могут и должны быть готовы к тому, чтобы иметь другую работу".



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