ЕС принял закон об ИИ, который компании считают слишком строгим

Европейский Союз принял закон об искусственном интеллекте (ИИ), что стало самым масштабным набором правил для этой сферы. Компании считают его слишком строгим, а цифровые регуляторы - недостаточно действенным. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Поскольку США до сих пор не имеют законодательства по ИИ, этот знаковый документ может определить, как будут управлять искусственным интеллектом в западном мире. Тем не менее, закон вызывает неоднозначную реакцию: компании считают его слишком строгим, а цифровые регуляторы - недостаточно действенным.

Закон об ИИ вступит в силу после подписания странами-членами ЕС и публикации в Официальном журнале ЕС.

Новый закон призван решить проблемы, связанные с предвзятостью, конфиденциальностью и другими рисками, возникающими из-за быстрого развития этой технологии.

Законодательство запретит использование ИИ для распознавания эмоций на рабочих местах и в школах, а также ограничит его применение в критических ситуациях, например, при сортировке заявок на работу. Также впервые будут введены ограничения на использование генеративных инструментов ИИ, которые в прошлом году привлекли внимание мира благодаря популярности ChatGPT.

Однако законопроект вызвал беспокойство в течение трех месяцев после того, как официальные лица достигли предварительного соглашения.

Во время переговоров в прошлом году правительства Франции и Германии выступили против некоторых самых строгих положений по регулированию генеративного ИИ, опасаясь, что эти правила могут навредить европейским стартапам. Правозащитные группы, такие как Corporate Europe Observatory (CEO), выразили обеспокоенность влиянием крупных технологических компаний и европейских фирм на формирование окончательного текста.

"Это одностороннее влияние означало, что "общецелевой ИИ" был в основном освобожден от правил и должен был только соответствовать нескольким требованиям по прозрачности", - заявили в совместном заявлении правозащитные организации, включая CEO и LobbyControl, имея в виду системы ИИ, способные выполнять широкий спектр задач.

Компании США и Европы также выражают обеспокоенность по поводу того, что закон ограничит конкурентоспособность блока.

"Имея ограниченную индустрию цифровых технологий и сравнительно низкие инвестиции по сравнению с такими гигантами отрасли, как США и Китай, амбиции ЕС по технологическому суверенитету и лидерству в сфере ИИ сталкиваются со значительными препятствиями", - написала Ралука Чернатони, научный сотрудник аналитического центра Carnegie Europe.