Последнее обновление: 12.03.2024 13:09

Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 12 марта 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,05 копейки или 0,02%, до 3,2028 рубля при объеме торгов $0,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,14 копейки или 0,04% до 3,5321 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 231,9 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,34 копейки или 0,08% до 4,4540 рубля за 10 юаней при объеме торгов 3 млн. юаней.

Далее по теме
Ранее по теме


<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование