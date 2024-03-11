Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Путин подписал закон о запрете для иностранных агентов размещать рекламу физических и юридических лиц.

В частности, изменения внесены в статьи 5 и 7 закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", согласно которым будет запрещено распространение рекламы на информационном ресурсе иностранных агентов, а также реклама информационных ресурсов иностранных агентов.

Кроме этого, изменена статья 4 закона от 27 декабря 1991 года № 2124-I "О средствах массовой информации" в части запрета рекламы в СМИ и в сообщениях, и материалах СМИ в интернете информации об информационных ресурсах иностранных агентов, передает Интерфакс.

Авторами закона стали 395 депутатов Госдумы.