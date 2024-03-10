Литва может начать серийное производство боевых дронов в конце года

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что уже в конце года в стране может начаться серийное производство боевых дронов собственной разработки и комплектации.

По его словам, все компоненты этих дронов будут собираться и производиться в Литве.

"Не секрет, что литовские компании разрабатывают конкретные проекты летательных боеприпасов. Мало того, что некоторые прототипы разрабатываются, но работа действительно ведется и будет завершена. И, вероятно, в конце этого или в начале следующего года мы реализуем проекты и можно будет поставить на конвейерное производство беспилотники чисто литовского укомплектования", – сказал Анушаускас.

Он подчеркнул, что эти дроны будут "исключительно литовской комплектации", включая их "мозг" и оптику.