ДФР Беларуси вскрыл очередную схему оптимизации мясного экспорта

ДФР КГК Беларуси выявил «противоправную» схему реализации на экспорт мяса крупного рогатого скота и мясной продукции.

«… установлено, что собственники и руководители фирмы зарегистрировали в Минске и Минском районе еще 5 подконтрольных компаний с аналогичным видом деятельности. Чтобы скрыть реально получаемую выручку собственной компании они через подконтрольные фирмы документально оформляли фиктивные сделки по отгрузке мясной продукции по заниженным ценам в адрес также подконтрольной им российской фирмы. На самом деле товары этой компании не поставлялись, а вся продукция продавалась напрямую потребителям в Россию по рыночной стоимости», - говорится в сообщении Госконтроля РБ.

В результате противоправных действий государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму 1,2 млн. рублей. Кроме того, владельцы бизнеса пытались незаконно возвратить из бюджета налог на добавленную стоимость в сумме 3,9 млн. рублей, представив в территориальные налоговые инспекции фиктивные декларации по НДС.

В отношении двух собственников и руководителей компании возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества.