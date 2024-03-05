Группировка ультралевых взяла ответственность за атаку на завод Tesla в ФРГ

Левоэкстремистская группировка Volcano Group взяла на себя ответственность за атаку на автомобильный завод Tesla возле Берлина.

"Мы совершили акт саботажа на (заводе) Tesla сегодня", – говорится в письме Volcano Group, в котором уточняется, что это была "атака на электросеть".

Ранее полиция заявила, что расследует предварительное подозрение в поджоге после возгорания электроопоры, передает dpa.

Министр внутренних дел земли Бранденбург Михаэль Штюбген заявил о "вероломном нападении" на инфраструктуру электроснабжения.

На прошлой неделе экологические активисты, протестовавшие против расширения завода, заявили, что планируют оккупировать близлежащий лес на неделю.

Этот завод является единственным заводом компании миллиардера Илона Маска по производству электромобилей в Европе.

Оператор Stromnetz Berlin сообщил, что перебои с электроснабжением также наблюдались в берлинских районах Мюггельхайм, Рангсдорф и частично Нойкёльн. Пострадали около двух тысяч домохозяйств.