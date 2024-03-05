Последнее обновление: 05.03.2024 16:30

Немецкая таможня накрыла контрабанду автомобилей в Россию через Беларусь

Немецкая таможня раскрыла схему контрабандной поставки люксовых автомобилей в Россию через Беларусь в обход действующих санкций.

С июня 2022 года подозреваемые продали в Россию более 400 люксовых автомобилей стоимостью более 28 млн евро под предлогом их экспорта в Беларусь, сообщает presseportal.de и уточняет, что действующие санкции ЕС прямо запрещают экспорт таких товаров.

Власти Германии провели обыски по семи частным и корпоративным адресам в Берлине и Бранденбурге, а также задержали троих подозреваемых 25, 49 и 52 лет. Также арестованы активы в виде денег, недвижимости и автомобилей на сумму более 1 млн евро.

Ранее по теме


<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование