Минобороны Украины заключило первый контракт со шведским производителем

"Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило первый прямой контракт со шведским производственным предприятием. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины

"Сотрудничество с иностранными партнерами - это приоритет Минобороны, который позволит нам улучшить обеспечение Вооруженных Сил Украины и укрепить боеспособность", - отметил заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Сотрудничество со шведской администрацией оборонных материалов позволяет ускорить развитие Агентства и осуществлять дальнейшие закупки, опираясь на европейский опыт.

Согласованный сторонами в начале февраля в Стокгольме план действий, кроме запланированных контрактов, предусматривает также возможность подключиться к текущим шведским закупкам.

Контракт стал возможным благодаря поддержке "Администрации оборонных материалов Швеции, FMV" в рамках соглашения о сотрудничестве между FMV и Министерством обороны Украины, которое было подписано во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.