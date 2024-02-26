Последнее обновление: 26.02.2024 08:07

Южная Корея намерена усилить борьбу с обходом санкций против Беларуси

Власти Южной Кореи усилят контроль за соблюдением торговых санкций против РФ и Беларуси, сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

"Министерство планирует вместе с профильными органами усилить борьбу с нелегальным экспортом товаров, на которые нужно получить разрешение в соответствии с изменениями, вступившими в силу 24 февраля и расширившими список такой продукции", - говорится в сообщении.

С 24 февраля заработали ограничения в отношении 682 видов товаров, в том числе автомобилей с рабочим объемом двигателя более 2 л.

"Мы намерены еще тщательнее реализовывать экспортный контроль в сотрудничестве с профильными государственными органами, поскольку ожидаем, что число попыток обойти экспортный контроль и количество поставок по обходным путям возрастет", - отмечается в сообщении.

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