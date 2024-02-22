В США группу россиян обвинили в компьютерном вымогательстве

Минюст США сообщил о разоблачении очередной группы компьютерных вымогателей и огласил номер сайта, к которому могут обращаться за помощью их жертвы.

К суду привлечены двое россиян – Артур Сунгатов и Иван Кондратьев, известный также под ником Bassterlord.

Дело против них возбудила федеральная прокуратура штата Нью-Джерси, где находятся несколько жертв их варианта программы-вымогателя, известного как LockBit. Общее число потерпевших превышает 2 тысячи, а совокупная сумма полученного вымогателями выкупа превышает 120 млн долларов.