США одобрили продажу Тайваню оборудования для укрепления обороноспособности

Госдепартамент США принял решение одобрить Тайваню оборудование военного назначения на сумму $75 млн, о чем уведомил Конгресс, сообщило входящее в состав Пентагона Агентство сотрудничества в области безопасности (TECRO).

В сообщении отмечается, что ранее экономическое и культурное представительство Тайбэя в США обратилось с просьбой о поставке приемников глобальной системы позиционирования (GPS) и других видов коммуникационного оборудования, а также предоставления технических услуг и других сопутствующих элементов логистики и программной поддержки.

В сообщении подчеркивается, что предлагаемая продажа "служит национальным, экономическим интересам США и интересам безопасности", способствует модернизации вооруженных сил Тайваня, "окажет содействие в поддержании политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе", передает Интерфакс.

Кроме того, по мнению TECRO, это оборудование "повысит способность получателя противостоять текущим и будущим угрозам за счет улучшения средств связи и сетевой безопасности, а также предоставления инфраструктуры, обеспечивающей безопасный поток тактической информации".