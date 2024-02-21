В ФРГ раскрыта российско-евразийская сеть по отмыванию денег

Генпрокуратура Берлина во вторник, 20 февраля, объявила о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег.

По данным ведомства, речь может идти о нелегальных потоках денежных средств на сумму в несколько десятков миллионов евро, истинное происхождение которых скрывалось, сообщает dpa.

В рамках этого расследования, сотрудники немецких следственных органов обыскали в 58 жилых и коммерческих помещений в федеральных землях Берлин, Бранденбург, Баден-Вюртемберг и Саксония. Кроме того, обыски были также проведены в Латвии и на Мальте. При обысках изъяты деловые документы, электронные носители данных и мобильные телефоны.

В деле 11 обвиняемых в возрасте от 31 до 58 лет, никакие другие подробности о них не сообщаются. По данным следствия, не позднее июля 2021 года они создали сеть компаний на базе мальтийского финансового учреждения, с многочисленными подставными управляющими, чтобы заниматься отмыванием денег. Следователи полагают, что в основном группа действовала из Берлина и Риги.

Известно, что в Бранденбурге уже задержан один обвиняемый - мужчина 53 лет. Заморожены средства на восьми мальтийских счетах.