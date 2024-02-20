Эквадор отказался от поставок советского оружия Украине из-за роз и бананов

Министр иностранных дел Эквадора заявила в понедельник, что ее страна больше не планирует отправлять в Украину оружие советских времен.

В январе президент страны Дэниэль Нобоа объявил, что Эквадор согласился обменять российскую военную технику, по его словам, ставшую «металлоломом», на новое американское оружие стоимостью около 200 млн долларов, необходимое для борьбы с наркокартелями.

Эквадор планировал отправить в США с дальнейшей переправкой в Украину шесть российских военных вертолетов, ракетные установки большой дальности и системы ПВО. Однако Россия пригрозила в ответ введением эмбарго на ввоз эквадорских бананов и цветов, сославшись на обнаруженных в них вредителей.

Эквадор является крупнейшим в мире экспортером бананов и одним из крупнейших экспортеров цветов, в основном роз. По данным российских СМИ, девять из 10 бананов, импортируемых в Россию, поступают из Эквадора.

В пятницу министр торговли Эквадора Сонсолес Гарсия заявил, что российское эмбарго в отношении пяти эквадорских компаний-экспортеров бананов снято.

Сегодня министр иностранных дел Габриэла Зоммерфельд сообщила комитету Конгресса США, что Эквадор пересмотрел свое решение, передает BBC.

«Эквадор не будет отправлять никакие военные материалы в страну, которая вовлечена в международный вооруженный конфликт», — цитирует главу МИД Эквадора агентство AFP.