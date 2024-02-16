Польша обеспокоена ростом импорта белоруской соли

Беларусь наращивает поставки в Польшу вываренной, каменной и поваренной соли, пишет wnp.pl со ссылкой на местных производителей.

Объемы экспорта соли из РБ пока не достигают довоенных. В 2021 году экспорт белорусской соли в ЕС составил около 774 тыс. тонн (данные Евростата). В год начала войны в Украине он составлял около 255 000 тонн.

По итогам 11 месяцев 2023 года экспорт белорусской соли только в Польшу составил свыше 64 тыс. тонн. По оценкам издания в 2023 году он превысил в общей сложности 100 тыс. тонн.

Беларуськалий и Мозырьсоль пользуются тем, что санкции не затрагивают определенные виды продукции, в частности пищевую соль. Кроме того, в отличие от Беларуськалия Мозырьсоль и вовсе не находится под санкциями.

По версии польской прессы, компании активно сотрудничают в обходе санкций: соль, произведенная на Беларуськалии, смешивается с мозырской и под брендом последней попадает на польский рынок.

Также отмечается, что добиться введения санкций против «Мозырьсоли» будет непросто, поскольку ЕС неохотно вводит ограничения в отношении поставок пищевых продуктов.