Россия потребует доппошлины за ввезенные из стран ЕАЭС автомобили

Власти РФ с 1 апреля 2024 года будут требовать от физических и юридических лиц уплаты дополнительных пошлин за ввезенные из стран ЕАЭС автомобили.

«Решение позволит создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех необходимых налогов и сборов», - говорится в сообщении правительства РФ.

«…недоплаченные налоги и сборы, вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами. Такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объёме», - также сказано в сообщении.

Кроме того, с указанной даты вводится обязательная растаможка ввозимых из стран ЕАЭС электромобилей.