Аргентина не планирует присоединяться к БРИКС

Аргентина уведомила страны-члены БРИКС о том, что не планирует присоединяться к БРИКС и остаётся вне объединения.

"Что касается Аргентины, действительно новое правительство этой страны официально уведомило нас и других участников БРИКС о том, что не имеет в виду воспользоваться приглашением, которое было сформулировано лидерами в Йоханнесбурге", - сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Таким образом, Аргентина остаётся вне БРИКС", - добавил он, уточнив, что приглашение Аргентине не отзывалось и остаётся в силе.

В конце декабря 2023 года сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах, отправленных лидерам стран-членов БРИКС, подтвердил отказ страны от вступления в объединение, передает Интерфакс.

"На данном этапе вступление Аргентины в БРИКС с 1 января 2024 года в качестве полноправного члена не кажется целесообразным", - говорилось в письме Милея президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве.