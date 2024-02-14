Январские доходы России от экспорта ископаемого топлива упали на 10% — CREA

Ежемесячные доходы России от экспорта ископаемого топлива упали на 10% (€70 млн в день) в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Доходы России от экспорта ископаемого топлива неуклонно падают с сентября 2023 года.

Импорт СПГ во Францию из России увеличился на 50% по сравнению с прошлым месяцем, несмотря на падение общего объема импорта СПГ. При этом потоки газа из Франции в другие страны ЕС увеличились на 17%, при этом резко вырос экспорт в Германию (+165%) и Испанию (+108%).

В то время как общий импорт нефтепродуктов в Турцию снизился, импорт из России вырос на 7%. Импорт природного газа в страну из России также вырос на 14% в январе из-за резкого роста спроса.

Ежемесячный импорт российской нефти в Индию снижается второй месяц подряд. В то время как общий объем импорта сырой нефти в страну упал на 14%, импорт из России резко упал на 19%, отчасти из-за ужесточения санкций США. Индия попыталась восполнить этот дефицит за счет иракской сырой нефти.

Впервые за два месяца средняя цена на Урал и Восточную Сибирь в Тихом океане (ВСТО) выросла — на 7% и 3% соответственно. В то время как цены на нефть марки Urals колебались вокруг уровня ценового потолка (60 долларов США) в течение месяца, цены на ВСТО оставались значительно выше этого предела.

Ограничение цен на уровне $30 за баррель сократит доходы России на $41 млрд (25%) с момента введения санкций в декабре 2022 года до конца января 2024 года. Только в этом месяце сокращение составит $2,77 млрд, или 25%, при ценовом потолке в $30 за баррель.

С момента введения нефтяных санкций до конца января 2024 года тщательное соблюдение ценового потолка сократит доходы России на 9% (14,2 млрд евро). Только в январе полное соблюдение ценового потолка привело бы к сокращению выручки на 7% (около 0,8 млрд евро).