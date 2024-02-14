Широкая денежная масса Беларуси сократилась за месяц на 3,3%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 февраля 2024 года составил 73138,0 млн руб., сократившись на 3,3% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка.

В январе прирост ускорился до 1,77% с -1,5% в декабре.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 февраля 2024 года 9396,9 млн руб., сократившись на 0,82% в январе.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 21838,1 млн руб., сократившись на 10,88% за январь.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в январе сократилась на 4,34% и на 1 февраля составила 40176,1 млн руб.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 16614,1 млн руб., сократившись на 3,19% с начала года. Переводные депозиты на 1 февраля составили 15905,5 млн руб., сократившись на 0,84% с начала года.

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 февраля 2024 года составил 38284,9 млн. руб., сократившись на 4,85% с начала года. Рублевый эквивалент валютных депозитов в январе сократился на 2,05% и на 1 февраля составил 32519,6 млн руб.

В 2024 году объем широкой денежной массы Беларуси сократился на 3,34% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 11-15%.