Последнее обновление: 09.02.2024 12:36

Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 9 февраля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,55 копейки или 0,17%, до 3,2198 рубля при объеме торгов $1,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,18 копейки или 0,05% до 3,5381 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 118,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 2,38 копейки или 0,53% до 4,4427 рубля за 10 юаней при объеме торгов 3 млн. юаней.

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