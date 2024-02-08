Apple Vision Pro из-за ограниченного предложения перепродают за более чем $5 тыс.

Ограниченный выпуск гарнитуры Vision Pro компании Apple стимулирует рынок перепродажи, на котором цена устройства значительно превышает начальную стоимость в $3500. Об этом сообщает Bloomberg.

Такя, на японском рынке Mercari базовая модель на 256 ГБ продается за $5400, продавцы на китайском Taobao просят $5 тыс. а один продавец на сингапурском Lazada требует $6300 за устройство.

В Гонконге цена Apple Vision Pro доходит до $4580.

Компания Apple в начале этого месяца выпустила Vision Pro в продажу в ограниченном количестве магазинов в США с детальным процессом настройки для каждого покупателя. Компания хочет обеспечить оптимальный первый опыт работы со своими очками виртуальной реальности, которые она называет пространственным компьютером благодаря жестам рук, которые используются для управления ими.

По словам аналитика IDC Брайана Ма, стремление приобрести первую единицу нового устройства происходит из разных источников. Кроме преданных поклонников Apple, зарубежные разработчики программного обеспечения, а также игроки отрасли и конкуренты захотят быстро получить практический опыт, чтобы определить свои следующие шаги.

Apple в июне на конференции для разработчиков Worldwide Developer Conference 2023 представила свои новые продукты, среди которых долгожданные очки смешанной реальности Apple Vision Pro.

Из-за сложности конструкции устройства Apple была вынуждена существенно сократить планы по производству гарнитуры дополненной реальности Vision Pro.