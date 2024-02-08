Украина готовится к массовому выпуску аналогов российских дронов "Ланцет"

В ближайшие недели Украина заключит контракты по выпуску fpv-дронов, аналогичных российским БПЛА "Ланцет" дальностью поражения 40 км. Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Business Breakfast Forbes.

"В рэнджи до 20 км у нас там есть большое количество коптеров. Но нам нужно поражать на 40 км, и дроны вроде "Ланцет" - они достаточно высокотехнологичные, и понадобилось полгода, чтобы разогнать рынок в этом направлении. Сейчас на радарах есть определенное количество компаний, и мы тестируем продукты", - рассказал Федоров.

Он добавил, что уже есть боевые применения таких дронов, но пока это только единицы.

"Мне сложно сказать конкретные даты, но я думаю, что в течение двух месяцев информация начнет появляться в российских пабликах, как горят их танки", - анонсировал министр.