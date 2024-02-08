Россия в 2023 году увеличила производство компьютеров на треть

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России в 2023 году увеличилось по сравнению с 2022 годом на 32,8%, сообщил Росстат.

В декабре производство этой продукции выросло на 24% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В сравнении с ноябрем 2023 года рост составил 31,8%.

Цены производителей компьютеров, электронных и оптических изделий в 2023 году выросли на 5% по сравнению с предыдущим годом. В декабре эти изделия подорожали на 7,6% по сравнению с декабрем 2022 года и на 2% - по сравнению с ноябрем 2023 года.