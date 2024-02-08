Британия продолжит беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года

Великобритания заявила, что продолжит беспошлинную торговлю с Украиной почти на все товары до 2029 года, предоставляя Киеву дальнейшие благоприятные торговые условия после вторжения России.

Великобритания отменила тарифы на всю свою торговлю с Украиной после начала полномасштабного вторжения РФ два года назад, и ранее они договорились, что эта договоренность продлится до марта 2024 года.

Британское министерство бизнеса и торговли заявило, что беспошлинная торговля будет продлена на все товары на пять лет, за исключением яиц и мяса птицы, которые будут продлены на два года, и что британские фирмы также получат выгоду от отмены тарифов для экспорта в Украину, передает Reuters.

"Это соглашение обеспечивает крайне необходимую долгосрочную экономическую поддержку Украине, ее бизнесу и народу, что имеет решающее значение для ее восстановления", – сказал младший министр торговли Грег Хэндс, добавив, что поддержка Британии будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

Великобритания поддерживает военные усилия Украины, предоставляя оружие и помощь, а также благоприятные торговые условия, включая новое соглашение о цифровой торговле.