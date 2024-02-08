Сенат США провалил законопроект о границе с помощью Украине

В Сенате США не нашлось достаточно поддержки для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

Против так называемого cloture motion, которое предусматривает ускоренное дальнейшее рассмотрение законопроекта, высказалось 50 американских сенаторов. Это означает, что оно не набрало необходимых для принятия 60 голосов.

Напомним, речь идет о двухпартийном законопроекте о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.

Уже после его представления спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование этот проект. После этого стало понятно, что он не наберет достаточной поддержки и среди сенаторов-республиканцев.

В Республиканской партии сетуют на недостаточно жесткие меры по противодействию нелегальной миграции из Мексики, а также необходимость изучить положения документа, который несколько месяцев готовился в условиях максимальной секретности.

Ожидается, что Сенат США позже рассмотрит другое законодательное предложение, которое содержит только дополнительное финансирование для Украины, Израиля и Тайваня, но без противоречивых миграционных мер.