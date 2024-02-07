Швеция прекратила расследование по подрыву "Северных потоков"

Швеция прекратила расследование подрыва "Северных потоков", так и не придя к четким выводам относительно причастных к этому лиц, сообщает Bloomberg.

В заявлении шведской прокуратуры говорится, что предварительное расследование было прекращено, поскольку ничто не указывает на то, что к нападению причастна Швеция или ее граждане.

Следователи пришли к выводу, что шведские власти не имеют юрисдикции в этом деле и не в состоянии провести дальнейшее расследование.

По словам прокурора Матса Люнгквиста, который возглавлял расследование в Швеции, его ведомство тесно сотрудничало с предварительным расследованием, которое проводят в Германии.

"В рамках этого сотрудничества мы передали материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств в немецком расследовании", – отметил он.