Toyota инвестирует 1,3 млрд долларов в производство электромобилей в США

Автопроизводитель Toyota Motor увеличивает инвестиции в завод в Кентукки на 1,3 млрд долларов, готовясь начать производство трехрядного полностью электрического внедорожника в США в следующем году. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Toyota увеличит потратить предназначенные для первого электромобиля американского производства и других моделей, в частности инвестируя в конвейер для сборки аккумуляторных батарей на заводе. Элементы для этих блоков будут поставляться с нового завода Toyota в Северной Каролине.

"Toyota выбрала более осторожный подход к внедрению полностью электрических транспортных средств, чем такие компании, как Volkswagen и General Motors. Ее усилия по электрификации сосредоточены в основном на гибридных моделях. В настоящее время компания продает в США два электромобиля - bZ4X и Lexus RZ 450e - оба произведены в Японии", – говорится в сообщении.

При этом инвестиции довели общие расходы на заводе в Джорджтауне, штат Кентукки, до почти 10 млрд долларов.

Завод в Кентукки является старейшим автомобилестроительным предприятием автопроизводителя в США. На нем работает около 9 400 рабочих.

Дополнительные инвестиции в США появились в то время, когда Toyota находится на подъеме, поскольку компания повысила прогноз годовой прибыли и продемонстрировала значительный рост в последнем квартале.