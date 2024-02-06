Латвийской армии поставляли соль из Беларуси

Предприятие Lanekss доставило Национальным вооруженным силам Латвии (НВС) чай из России и соль из Беларуси. Об этом сообщило Латвийское телевидение.

НЗС заказывают продукты питания через Государственный центр логистики и закупок. В октябре прошлого года латвийской армии было доставлено 2,6 килограмма российского чая, а в январе этого года НЗС получили семь килограммов произведенной в Беларуси соли.

Заместитель начальника Объединенного штаба НЗС по вопросам поддержки Каспарс Здановскис пояснил, что в договорах конкретно не указано, что эту продукцию нельзя доставлять из России и Беларуси, но, в ходе работы с коммерсантами удалось добиться того, чтобы эти продукты не попадали в столовые НЗС. Он рассматривает возможность в будущем включить такой пункт в договор, но добавил, что продукты питания под санкции не попадают.

В то же время Здановскис отметил, что решение о прекращении сотрудничества с Lanekss должен принимать суд.

Между тем министр обороны Андрис Спрудс подчеркнул, что в НЗС не должно быть российских и белорусских товаров. "Товары контролируются и будут контролироваться, а поставщикам нужно учитывать правовые последствия за поставки товаров несоответствующего происхождения", – отметил Спрудс.

Государственное агентство регионального развития (VRAA), которое курирует Систему электронных закупок (EIS), сейчас проводит оценку с юристами, можно ли применить меры против конкретного коммерсанта. Пока что распространение этих товаров в системе государственных и муниципальных закупок приостановлено.

При этом на вопрос, как решить проблему и можно ли запретить ввоз таких товаров в Латвию, премьер-министр Эвика Силиня ответила, что это должно быть общим решением Европейского союза.