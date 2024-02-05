В Финляндии хотят построить новый завод по производству артиллерийских снарядов

Завод финской компании Nammo Lapua по производству боеприпасов в этом году увеличит выпуск своей продукции в пять раз. Об этом в интервью информагентству STT сообщил региональный директор компании Илкка Хейккиля.

Завод, выпускающий оболочки для артиллерийских снарядов, расположен в Састамала на западе страны, передает Yle.

Nammo (Nordic Ammunition Company) является совместной норвежско-финской компанией, специализирующейся на производстве боеприпасов. Акции компании разделены поровну и принадлежат Министерству торговли и промышленности Норвегии и финской оборонной корпорации Patria.

Увеличение производства на заводе в Састамала связано с войной в Украине, поскольку артиллерийские снаряды играют ключевую роль в финской помощи Украине.

Компания Nammo подала заявку на участие в проекте ЕС Asap по увеличению производства боеприпасов. В случае успеха компания построит новый завод по производству артиллерийских снарядов. Проект также потребует финансирования со стороны правительства Финляндии.