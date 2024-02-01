В январе в Китае зафиксирован рост PMI в производственном секторе

Согласно официальным данным, опубликованным в среду, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая в январе 2024 года вырос до 49,2.

В декабре 2023 года он составлял 49, пишет Синьхуа.

Согласно данным, опубликованным Государственным статистическим управлением /ГСУ/ КНР, этот показатель вырос после трехмесячного снижения, начавшегося в октябре 2023 года, что свидетельствует об улучшении активности обрабатывающей промышленности страны. PMI в производственном секторе в Китае в декабре, ноябре и октябре 2023 года составили 49, 49,4 и 49,5 соответственно.

Напомним, что показатель выше 50 свидетельствует о расширении производства, ниже 50 - о его сокращении.

В январе 2024 года в стране было отмечено ускорение роста производства на предприятиях и увеличение новых заказов, в то время как ожидания предприятий оставались в основном стабильными, отметил старший статистик ГСУ Чжао Цинхэ.

Субиндекс, измеряющий производство в обрабатывающей промышленности, поднялся до максимума за последние четыре месяца, чему способствовал более быстрый рост производства в таких секторах, как пищевые продукты и напитки, развлечения, медицина и фармацевтика.

Экспортные заказы значительно улучшились, что отражает возобновление внешнего спроса, а новые заказы на оборудование и высокотехнологичное производство, а также на потребительские товары продолжали расширяться.

В январе 2024 года ожидания предприятий в Китае были в основном стабильными, при этом ожидания в отношении производственно-хозяйственной деятельности в таких сферах, как медицина и фармацевтика, автомобилестроение, производство специального оборудования, находились в диапазоне более значительного расширения.

Индекс PMI для крупных предприятий вернулся в зону расширения, в то время как для средних предприятий этот показатель улучшился, но все еще находился в диапазоне сокращения. Индекс PMI для малых предприятий в январе составил 47,2, что на 0,1 п. п. ниже в месячном выражении.