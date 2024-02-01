Косово вводит евро в районах проживания сербского меньшинства

Приштина заявила, что вводит в обращение евро, который является официальной валютой Косова с 2002 года, и отменит использование сербского динара на севере, где большинство составляют этнические сербы. Об этом сообщает AP.

Председатель Центрального банка Косова Ахмет Исмаили заявил, что с четверга в северных муниципалитетах будут применяться новые правила местных транзакций в евро, и все финансовые учреждения должны зарегистрироваться в течение следующего месяца.

По его словам, новые правила не направлены против сербского динара, который используют четыре банка на 15 финансовых учреждений Косова.

Впрочем, это решение вызвало беспокойство среди западных государств, которые опасаются усиления напряженности в отношениях между Косовом и Сербией. Они призвали Приштину отложить этот шаг.

"Евро как единственное платежное и покупательное средство, четко определенное в Республике Косово, не является предметом переговоров", – заявил премьер-министр Альбин Курти.

В то же время вице-премьер Бесник Бислими пообещал провести кампанию по информированию общественности, чтобы "новые правила не имели негативного влияния и не наказали граждан".

Евросоюз и Соединенные Штаты давят на Приштину и Белград, чтобы они выполняли договоренности, которых президент Сербии Александар Вучич и Курти достигли в феврале и марте.

Переговоры о нормализации при содействии ЕС не достигли прогресса, особенно после перестрелки в сентябре прошлого года между сербскими боевиками и косовской полицией, которая унесла жизни четырех человек и привела к обострению напряженности.

Как известно, и Сербия, и Косово хотят присоединиться к ЕС, но глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что отказ идти на компромисс ставит под угрозу их шансы на членство.